موعد ديربي ليفربول وإيفرتون اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على حساب إيفرتون، في ديربي الميرساسيد، على ملعب جوديسون بارك، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بالمباراة المؤجلة من الجولة 29 بالدوري الإنجليزي.

يحتل نادي ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بالتساوي مع ارسنال متصدر الدوري، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى

أليسون بيكر

خط الدفاع أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط أليكسيس ماك أليستر - واتارو إيندو - كورتيس جونز

خط الهجوم لويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي.