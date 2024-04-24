وفاة سعيد الشيشيني نجم الجيل الذهبي للمقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - نعى نادي المقاولون العرب، وفاة نجمه السابق سعيد الشيشيني أحد رموز وقائد ذئاب الجبل في جيله الذهبي.

وتوفي سعيد الشيشيني اليوم الأربعاء بعد صراع قصير مع المرض.

وأصدر نادي المقاولون العرب بيان ينعي فيه نجمه السابق سعيد الشيشيني جاء كالتالي:

وإذ ينعي بكل حزن نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

سعيد الشيشيني قائد الجيل الذهبي

وتوج الشيشيني مع المقاولون العرب في جيله الذهبي بالعديد من البطولات على رأسها بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس، 1982، 1983، وبطولة الدورى فى نفس العام فى الثمانينات، وكان قائد المقاولون العرب السابق يلعب في خط الوسط لسنوات عديدة، وتدرج مع الذئاب منذ تكوينه كفريق من الدرجة الثالثة وكنا فى عام 1976 حتى الصعود إلى دوري الأضواء وكتابة التاريخ

دوره في اكتشاف موهبة محمد صلاح:

كان محمد صلاح يتدرب تحت يد سعيد الشيشيني لمدة 3 سنوات، عندما كان مدربا لفريقي تحت 16 و17 عاما وقرر تحويله مركزه من ظهير أيسر إلى جناح أيمن هجومي فيما بعد، وقرر ضم بعض اللاعبين من فريق تحت 16 عاما لـفريق تحت 17 عاما، من ضمنهم محمد صلاح والنني.

كما كان له دور في إقامة محمد صلاح في استراحة النادي بدلا منه سفره اليومي من نجريج ويضيع وقته "8 ساعات" ذهاب وعودة، قبل أن يتوسط له مع إبراهيم محلب حتى يقيم في استراحة النادي هو والنني.