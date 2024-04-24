"رغم محاولات اللاعب".. الإسماعيلي يعلن فك القيد وسداد المبلغ المستحق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الإسماعيلي، في بيان رسمي، فتح قيد اللاعبين مرة أخرى، عقب سداد المبلغ المستحق على النادي، للتونسي فخر الدين بن يوسف.

ونص بيان الإسماعيلي على: "نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، فى إعادة فتح باب قيد اللاعبين مرة أخرى، بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي، للاعب فخر الدين بن يوسف، حسب الأحكام الصادرة من فيفا".

وأضاف: "وتمكن المجلس من إعادة فتح القيد، رغم محاولات اللاعب ومحاميه في عدم فتحه، حيث طلب اللاعب مبالغ إضافية تزيد عن الحكم الصادر له، إلا أن فيفا اقتنع بصحة موقف النادي وسداده كافة الالتزامات الواردة بالحكم والفوائد المستحقة حسب القرار، ويؤكد مجلس إدارة النادي، أحقية النادي الآن قيد أي لاعب بقائمة الفريق".

واختتم البيان: "كما يؤكد المجلس متابعته بشكل مستمر لكافة القضايا المنظورة، أمام المحكمة الرياضية الدولية، بشأن حلها للانتهاء منها جميعا، ويشدد المجلس على أن جميع الإدارات المعنية بالنادي والمحامي السويسرى المفوض من قبل النادي يتابعون هذه القضايا بشكل يومي".

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