هل ينتقل الشناوي للزمالك مقابل هذا الثنائي لبيراميدز؟ شوبير يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، إمكانية عقد صفقات تبادلية بين ناديي الزمالك وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "فيه ناس كتير كتبت وبتقول أن بيراميدز اتفق مع محمود علاء، لاعب الزمالك، ومبيلعبش مع الأبيض حاليا عشان كدا، وأنا بقول ما فيش أي حاجة من الكلام ده واللاعب كان مصاب".

أضاف: "بيراميدز لم يتفاوض من الأساس مع محمود علاء، لأن اللاعب كان مصاب، وعاد للتدريبات مؤخرا، وهذا هو سبب عدم مشاركته في المباريات".

وأتم تصريحاته: "فيه ناس هاتسألني هل فيه اتفق تبادلي أن أحمد الشناوي يروح الزمالك ومحمد صبحي يروح بيراميدز، هقولهم الشناوي يتبقى له موسمين مع بيراميدز، ولا يوجد نية لرحيله، ولكن محمد صبحي الأمور لا يوجد فيها جديد".