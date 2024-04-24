الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - تقرر مشاركة الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أكتوبر بعد إسناد الاتحاد الدولي للعبة تنظيم مصر للبطولة لمدة 3 سنوات ابتداء من العام الجاري.

وحسب لوائح البطولة يشارك من البلد المنظم فريقين حيث يشارك الأهلي بصفته بطلا للسوبر الإفريقي بينما يشارك الزمالك بصفته نادي من البلد المنظم للحدث الكبير الذي يقام بمشاركة 8 أندية في الصالة المغطاه الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

يذكر أن الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 23-21 في الجزائر .

وقرر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي، منح مصر تنظيم بطولتي كأس العالم للأندية "السوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، بإلإضافة إلى استضافة بطولة العظماء السبعة بالصالة المغطاه الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأعرب محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته باستضافة مصر حدثين عالميين لأول مرة، و أشار إلى أن ذلك بعد الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في تطوير البنية التحتية والذي ساهم بقدر كبير على نجاح مصر في استضافة البطولة.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بالخبرات الكبيرة والذي يمكنها من استضافة أقوى البطولات، لذلك كان الاتحاد الدولي على قدر كبير من الثقة في أن مصر ستنجح في تنظيم البطولة.