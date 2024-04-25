عبدالجليل: مهمة الزمالك صعبة في غانا ودريمز فريق عشوائي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن مشكلة الزمالك أصبحت في قدرته على العودة لتحقيق نتائج جيدة بعد تعادل أو خسارة، مشيرًا إلى أن الفريق عندما يفتقد لاعبين مثل زيزو وفتوح يتأثر في الملعب بشكل واضح، على عكس النادي الأهلي الذي يمتلك بدائل كثيرة وتعامل مع الغيابات بشكل أفضل.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الزمالك أضاع فوز سهل في الذهاب، ورغم أن المهمة صعبة، لكن نتمنى تحقيقه نتيجة جيدة في غانا، والفريق أهدر عدة فرص محققة، والاعتماد على التوفيق باستمرار أمر صعب، الأمر يحتاج للجهد والعرق من أجل تحقيق نتائج جيدة".

وأضاف: "دريمز الغاني يمتلك لاعبين كبار في السن، والزمالك كان عليه الفوز بثلاثية في الذهاب، والفريق الأبيض عليه اللعب بقوة وأن يتم الدفع بأصحاب الخبرات، خصوصا نبيل دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي، بالإضافة لوجود مصطفى شلبي وسيف الجزيري مع زيزو، مع إمكانية الدفع بـ شيكابالا في الشوط الثاني".

وواصل: "مصطفى شلبي لاعب جيد، ويحتاج للمشاركة باستمرار، ولابد من الدفاع جيدًا خصوصا أن دريمز لو سجل في البداية سيكون هناك مشكلة للزمالك، والفريق الغاني سوف يستغل الملعب، وهو فريق (عشوائي) وسوف يسعى للهجوم من أي مكان، ولذلك لابد أن يخطط جوميز لكيفية التسجيل، مع الدفاع جيدًا، واستغلال أي فرصة".

وتابع: "دريمز يفتقد للتنظيم الدفاعي، وكان يعتمد فقط على المرتدات في لقاء الذهاب، والزمالك عليه استغلال المرتدات في هذه المباراة، خصوصا أنهم لم يحسنوا التعامل مع تلك الهجمات في لقاء الأهلي، ولذلك لابد من الاعتماد على الخبرات والسرعات في لقاء دريمز، مع ضرورة وجود زيزو والجزيري، ولابد أن يعمل الزمالك حساب للملعب والحكم والمضايقات، يجب الاهتمام بالأجواء خارج الملعب أيضا".

وأكمل: "هناك ضغوط كبيرة على مجلس الزمالك، في ظل النتائج الأخيرة وتراجع فرق الصالات، مباراة الأهلي خففت من حدة الانتقادات، لكن لقاء دريمز زاد الضغط من جديد، ويجب التوقف عن انتقاد شيكابالا في الفترة الحالية، وعدم تكرار تجربة حازم إمام قبل اعتزاله كرة القدم".

وزاد: "اللاعبين والإعلام الرياضي لا يجب أن يتمنى الخسارة لأي نادٍ مصري، عكس الجمهور فهم يشجعون ناديهم فقط، وكنا نتبادل الزيارات بين اللاعبين في الأهلي والزمالك قبل مواجهات إفريقيا الهامة، واليوم نرى هناك بعض اللاعبين تريد اللعب على وتر معين ويتمنون خسارة النادي المانفس.. وأنا أشجع الزمالك إفريقيا بالرغم من انتمائي للنادي الأهلي".