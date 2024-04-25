أول إجراء من الزمالك بعد إيقاف القيد بسبب بوطيب

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أول إجراء عقب أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الأبيض السابق.

وكان نادي الزمالك قد أعلن تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص إيقاف القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب التي تبلغ 2.4 مليون يورو.

وقال أدهم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “زملكاوي”، عبر قناة “الزمالك”: “قضية بوطيب ليست جديدة، ويتم تداولها منذ 4 سنوات، وكنا نتواصل مع محامي اللاعب من أجل الوصول لتسويه لتجنب إيقاف القيد”.

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وأضاف عضو إدارة الزمالك: “قمنا بالاستئناف في شهر يناير الماضي لكسب المزيد من الوقت، وحاليًا يتم التواصل مع المحامي، ولدينا وقت حتى شهر اغسطس القادم”.

وواصل: “خلال الفترة القادمة سنحاول سداد المبلغ المطلوب أو التوصل لاتفاق تسويه مع بوطيب من أجل عودة القيد”.

واختتم: “أطمئن الجمهور أن مجلس الزمالك موجود، ولديه قدر من الذكاء، والتواصل والصبر والكفاءه وقادرين على تجنب ايقاف القيد خلال الانتقالات الصيفيه القادمة”.