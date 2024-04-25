كهربا يرحل عن الاهلي.. إعلامي يفجرها

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، رحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الكروي بالنادي الاهلي عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

يستعد كهربا رفقة فريقه الاهلي لملاقاة نظيره مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية: “كهربا سيرحل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري في ظل وجود أكثر من عرض رسمي”.

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وأوضح: “جناح الاهلي تلقى أكثر من عرض بشكل رسمي للحصول علي خدماته”.

وشدد على أن كهربا يرغب في خوض خوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

واختتم: “الموسم الجاري سيكون الأخير لـ كهربا داخل القلعة الحمراء، حيث يمتلك عرضا جديًا، والاهلي وافق على رحيله”.

وستقام مباراة الأحمر ضد نظيره مازيمبي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب بين الاهلي ومازيمبي قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.