مدرب ريال مدريد يكشف موعد عودة كورتوا للمشاركة في المباريات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني موعد عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للمشاركة في مباريات الفريق الملكي بعد تعافيه من الإصابة.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال سوسيداد: "كورتوا حارس الفريق سوف يشارك في المباريات بداية من مواجهة قادش بالليغا بعد اكتمال شفائه".

وأضاف: " لم يشارك كورتوا في أي مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الكروي الجاري، حيث تعرض لإصابة قوية بالركبة تبعها إصابة جديدة لكنه بات قريباً من العودة خلال الفترة المقبلة ".

موقف بيلينجهام و رودريجو من مباراة ريال مدريد وسوسيداد

تحدث أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن موقف الثنائي جود بيلينغهام و رودريغو جوس، من التواجد في قائمة النادي الملكي لمواجهة ريال سوسيداد غدًا بالدوري.

وقال أنشيلوتي: " بيلينجهام يعاني من مشكلة في المعدة و رودريجو يعاني من الأنفلونزا، لكن لا يزال أمامهما الفرصة للسفر معنا لخوض المباراة ".

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد والقناة الناقلة

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد غدًا الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب انويتا، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 الحاصلة على حقوق بث الليجا الإسبانية.

أسهم الدوري السعودي تتجه نحو نجم الريال

بدأت الأندية السعودية التحضير مبكرًا لموسم الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بالدخول في مفاوضات مع أكثر من لاعب لضم نجوم العالم الي الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن بعضًا من أندية الدوري السعودي يريدون التعاقد مع مهاجم ريال مدريد خوسيلو.

وكان خوسيلو قد انضم إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة من نادي إسبانيول، وشارك هذا الموسم في 42 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 13 هدفًا وصنع 3.

وتابعت الصحيفة أن مع اقتراب كيليان مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد، وعدم مشاركة اللاعب أساسيًا، قد تؤدي لرحيله في الصيف وعودته إلى ناديه إسبانيول أو بيعه إلى ناد سعودي.

وواصلت الصحيفة، أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لم يعتمد عليه أساسيًا خاصًا في عدم وجود مهاجمين بعد رحيل بنزيما إلى الدوري السعودي.

وأردفت أن ريال مدريد لديه بند الشراء في عقد خوسيلو يستيطع تفعيله بقيمة 1.5 مليون يورو، ولكن مع احتمال قدوم مبابي سيكون الوضع صعب.