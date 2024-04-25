اليوم.. الاتحاد السكندرى بمعسكر مغلق استعدادا للجونة

ياسر رشاد - القاهرة - طار صباح اليوم الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى الى القاهرة ليبدأ معسكر مغلق لمدة "٤٨" ساعة بقيادة الكابتن طارق العشرى المدير الفنى استعدادا لمواجهة فريق الجونة يوم السبت المقبل الموافق ٢٧ ابريل الجارى بملعب الجونة فى اطار الجولة ال٢٠ من عمر الدورى

ويحاول العشرى ان يعود لعروس البحر مقتنصا النقاط الثلاثة خاصة لتعويض تعادله الاخير مع فريق الاسماعيلى حتى يتسنى له دخول مواجهات فرق رأس المال الكبيرة بأكبر عدد من النقاط حتى لا يدخل فى حسابات حيص بيص فى نهاية الدورى

ومما لاشك فيه ان هذا الموسم الاتحاد السكندرى فى منطقة آمنة من جدول الدورى فى المربع الذهبى حتى وان كان مؤقتا فعلى الرغم من كثرة التعادلات التى يحققها العشرى وفريقه الا ان الاخضر بعيدا عن مثلث الخوف فى نهاية الدورى

والمتابع والمراقب لحال الفريق الاخضر يجد أن المدير الفنى يلعب بسياسة التعادل أفضل من الخسارة وان النقطة تحفظ ماء وجه الجهازوالفريق أمام الجماهير ومجلس الادارة

فى المقابل نجد أن سقف طموحات الجماهير قد ارتفع منذ بداية الموسم بحلم الوصول الى افريقيا واللعب دوليا بعد تواجد الفريق بمقدمة الدورى

يذكر أن فريق الاتحاد السكندرى يخوض مباراة الجونة برصيد ٢٩نقطة محتلا المركز الخامس بجدول الدورىً