برشلونة يسعى لضم نجم مانشيستر سيتي مقابل ٥٨ مليون يورو

ياسر رشاد - القاهرة - لم يكن مساء امس الاربعاء يوما عاديا داخل نادي برشلونة الأسباني بل كان يوما مشحونا بالاجتماعات الهامة والحاسمة لبحث مستقبل الفريق الكاتالوني في الموسم المقبل والتي كان أول نتائجها الاستقرار على استمرار المدير الفني الحالي تشافي هيرنانديز إلى نهاية الموسم المقبل .

كواليس استمرار التعاقد مع تشافي هيرنانديز كشفتها صحيفة اس الأسبانية التي أكدت ان البداية كانت اصرار خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على استمرار المدير الفني لنهاية تعاقده ولذلك كان هناك اجتماعا حاسما مساء الاربعاء ضم المدير الرياضي البرتغالي ديكو و المدير الفني تشافي هيرنانديز في مقر نادي برشلونة وفي نفس الوقت كان هناك اجتماعا اخر بين رئيس النادي خوان لابورتا و نائب الرئيس رافا يوستي في منزل الأخير وبعد انتهاء الاجتماعين اجتمع الكل في منزل رئيس النادي خوان لابورتا وتم الاتفاق على استمرار المدير الفني وتنفيذ طلباته الفنية التي تتضمن التعاقد مع أربعة لاعبين جدد لدعم الفريق في الموسم المقبل وفقا لقواعد مالية محددة .

اول طلبات تشافي هيرنانديز الفنية كانت التعاقد مع جناح مانشيستر سيتي برناردو سيلفا الذي يعد احد اهداف برشلونة منذ تولى تشافي هيرنانديز مهمة تدريب برشلونة قبل عامين وجدد تشافي رغبته في ضم النجم الأسباني وهو ما وافقت عليه إدارة برشلونة .

التعاقد مع بيرناردو سيلفا يبدو أنه سيكون سهلا لبرشلونة لعدة اسباب كشفتها صحيفة اس الاسبانية اولها ان الاعب لديه شرط جزائي في تعاقده مع مانشيستر سيتي قدره ٥٨ مليون يورو إلى حانب رغبة الاعب الجامحة في اللعب لبرشلونة و موافقته على تخفيض راتبه ليتناسب مع خطة برشلونة المالية وهو ما يؤكد ان برناردو سيلفا سيكون اول تعاقدات برشلونة للموسم المقبل .