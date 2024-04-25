يد الأهلي يودع كأس الكؤوس الأفريقية بالخسارة أمام الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض فريق كرة اليد بالنادي الأهلي للخسارة أمام نظيره الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، التي تستضيفها الجزائر.



وانطلقت المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وأقيمت على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، ليفشل فريق رجال يد الأهلي في الفوز وحسم التأهل لنهائي البطولة.

وحجز الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بطاقة التأهل للمربع الذهبي مستفيدًا من فوزه في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا في الدور الرئيسي من البطولة، واختتم مبارياته بالفوز على أولمبيك عنابة بنتيجة 40-21.