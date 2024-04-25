بالصور.. كواليس زيارة الملك فؤاد الثانى لنادى اليخت بالإسكندرية



ياسر رشاد - القاهرة - قام الملك أحمد فؤاد الثاني؛ ملك مصر والسودان سابقًا واسرته ، بزيارة مقر نادي اليخت بالإسكندرية ، حيث كان في استقباله الخبير البحري /عماد قبطان رئيس مجلس إدارة النادي والأستاذة /سارة سرور عضو مجلس الادارة واللواء طارق هيكل مدير عام النادى

وحرص الملك أحمد فؤاد الثاني على القيام بجولة تفقدية داخل أروقة النادي العريق ، تضمنت زيارة قاعة كبار الزوار التي تضم مجموعة نادرة من مقتنيات الملك فاروق التي قام بإهدائها اللورد ياشار حلمي للنادي..

رافق الملك فؤاد اثناء الزيارة سمو الأمير محمد على وزوجته الأميره نوال ظاهر ، والمؤرخ الدكتور ماجد فرج المتحدث الرسمي باسم الملك وزوجته ، كما حضر اللقاء الاستاذة هبة الشربيني عضو مجلس ادارة النادي واللواء طارق هيكل المدير التنفيذي للنادي والاستاذه هايدي الشافعي رئيسة اللجنة الثقافية.

وفى غضون ذلك أعرب الخبير بحري/ عماد قبطان رئيس نادي اليخت ، عن اعتزازه بهذه الزيارة واستقبال ملك مصر الأسبق خاصة وأن نادي اليخت يعد أحد أعرق وأجمل أندية الثغر، لما يتميز به من موقع عبقري يشهد علي التاريخ، الواقع علي جزيرة فاروس، المطل علي البحر الواسع في جانب والميناء الشرقي "أو الميناء الكبير كما كان يعرف في العصور اليونانية والرومانية القديمة" في جانب آخر.

وقام مجلس إدارة نادي اليخت في ختام الزيارة بأهداء درع تذكاري للملك " فؤاد" الذي أشاد بحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة وتوجه بخالص الشكر لمجلس إدارة النادي .

من جانبها كشفت الدكتورة/ عبير مراد رئيس لجنة الاعلام عن أن آخر ملوك مصر، من المنتظر أن يزور العديد من المواقع الأثرية والمتاحف.

واوضحت " مراد" ان هذه الزيارة تعد الأولى لملك مصر منذ 72 عام منذ أن غادر الملك فاروق من قاعدة رأس التين فى 1952، وكان عمره 6 أشهر، ليصطحبه معه إلى إيطاليا.

يذكر ان أحمد فؤاد الثانى، يعد الملك رقم 11 فى ترتيب الأسرة العلوية، وهو آخر ملوك العائلة المالكة، وهو ابن الملك فاروق الأول من زوجته الثانية الملكة ناريمان، وهو أحد أفراد أسرة محمد علي العلوية.

وتأسس نادي اليخت بمدينة الإسكندرية في مايو 1901م، بصبغة تحمل لمحة الأرستقراطية المصرية وتاريخ تبدل نظام الحكم في مصر، سمي النادي الشراعي الخديوي، ثم سمي نادي السلطان لليخوت في 1911م، وفي 1921م سمي "نادي اليخت السلطانى"، وفي 1922م سمى "نادي اليخت الملكى"، وفي عام 1952م سمي "نادي اليخت المصرى

حكم الملك فؤاد الثاني رسميا باعتباره آخر ملوك مصر والسودان من 26 يوليو 1952 وحتى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953.