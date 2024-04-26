مانشستر سيتي يقسو على برايتون برباعية نظيفة

المنامة - ياسر ابراهيم - حقّق مانشستر سيتي فوزاً باهراً على مستضيفه برايتون برباعية نظيفة اليوم الخميس في مواجهة لحساب المرحلة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتناوب على تسجيل أهداف "السيتيزنس" كلّ من البلجيكي كيفين دي بروين (17) وفيل فودين (26 و34) والأرجنتيني جوليان ألفاريز (62).



وبفضل هذا الانتصار الكبير رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 76 نقطة من 33 مباراة خاضها حتّى الآن في البريميرليغ ليتموقع في المركز الثاني بفارق نقطة خلف آرسنال المتصدّر الحالي (34 مباراة) ونقطتين أمام ليفربول الثالث (34 مباراة).



في المقابل تجمّد رصيد برايتون عند 44 نقطة في المرتبة الحادية عشرة (33 مباراة).

(بي إن سبورت)