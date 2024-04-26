موعد مباراة صنداونز والترجي في دوري أبطال أفريقيا .. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة ضيفاً ثقيلاً على منافسه صنداونز الجنوب أفريقي في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الترجي قد نجح في خطف فوز مهم وصعب على حساب صنداونز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب حمادي العقربي في رادس قبل أيام.

ويأمل الترجي في خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية بعد غياب عن الظهور بها خلال الأعوام الأخيرة، في ظل الطفرة الواضحة التي يعيشها الفريق منذ تولي البرتغالي ميجيل كاردوزو مهمة تدريب الفريق.

في المقابل يسعى صنداونز حامل لقب بطولة الدوري الأفريقي في تأكيد جدارته كأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب بالتاهل للنهائي في إنتظار الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي تجمع فريقي الأهلي ومازيمبي الكونغولي مساء اليوم.

موعد مباراة صنداونز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة صنداونز الجنوب أفريقي والترجي الرياضي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة صنداونز والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة صنداونز والترجي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا حصرياً عبر شبكة قنوات بين سبورتس.