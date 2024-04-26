ياسر رشاد - القاهرة - إستقر البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي على تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه مضيفه صنداونز الجنوب أفريقي مساء اليوم الجمعة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب التقارير التونسية فإن كاردوزو يخطط للدفع بنفس التشكيل الذي لعب مباراة الذهاب امام صنداونز والتي حسمها الترجي لصالحه بهدف دون رد سجله البرازيلي يان ساس.

تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة صنداونز في دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يدخل الفريق التونسي مباراة الليلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح - محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: حسام تقا - غيلان الشعلالي - روجي أهولو - حسام الدين غشة

خط الهجوم: يان ساس - رودريجو رودريجيز.

موعد مباراة صنداونز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة صنداونز الجنوب أفريقي والترجي الرياضي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة صنداونز والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة صنداونز والترجي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا حصرياً عبر شبكة قنوات بين سبورتس.