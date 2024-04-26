مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة مونبلييه اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد بنظيره مونبلييه مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد دو لا موسون، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر الدوري الفرنسي.

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تشكيل نانت المتوقع أمام مونبلييه

في حراسة المرمى: البان لافوت.

خط الدفاع: ماركوس كوكو، جيان تشارلز كاستيليتو، نيكولاس باولس، ناثان زيزي، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: فلورنت مولت، دوجلاس أوجوستو، بيدرو تشيرفيلا.

خط الهجوم: مصطفي محمد، موسيس سيمون.

يحتل نانت المركز الرابع عشر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، فيما يأتي مونبلييه في المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.