الليلة.. صدام ناري بين سلة الأهلي وأهلي بنغازي في "البال"

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف النادي الأهلي فريق أهلي بني غازي في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمجموعة النيل للموسم الثالث على التوالي ببطولة الدوري الإفريقي في نسختها الرابعة تحت رعاية NBA، والتي تقام في الفترة من ١٩ حتى ٢٧ ابريل الجاري، وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الماضية.

وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب فريق سيتي أويلرز بينما حقق الفوز في الجولة الثانية على حساب أهلي بني غازي الليبي وفي الجولة الثالثة على حساب بانجوي بينما تلقى الهزيمة في الجولة الارابعة أمام سيتي أويلرز .

ويتبقي مباراة واحدة للنادي الأهلي في دور المجموعات عندما يلتقى بنظيره فريق بانجوي غدًا السبت بالجولة الخامسة .

وطالب المدرب الإسباني أوجيستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي من لاعبي الفريق غلق صفحة المبارايات السابقة والتركيز في لقاء اليوم تحقيق الفوز بها والسعي بشكل قوي من أجل التتويج باللقب.

وقام المدرب في مران الفريق الأخير بتصحيح بعض أخطاء لاعبي الأهلي والتي وقعوا فيها في لقاء سيتي أويلرز من أجل تخطيها في لقاء اليوم أمام الفريق الليبي .

وأكد اوجيستي على كامل ثقته في لاعبي القلعة الحمراء وعمل على دعمهم معنويًا بشكل قوي على هامش تدريبات الفريق، كما أنه حرص على العديد من الجلسات بشكل منفرد مع كل لاعب بالفريق .

ويعمل اوجيستي على نركز على إشراك اللاعبين خلال المباريات بشكل جيد من أجل الحفاظ على أداء الفريق وتطويره مباراة تلو مباراة ، وأكد المدرب أنه تعلم من الأخطاء الماضية للفريق وعمل على تصحيحها من أجل الفوز بالمباريات.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقيا للسلة “بال”

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًا من مصطفى كيجو و كريم الجيزاوي و مارك ليونز و توني ميتشيل جونيور و باترك جاردنر و برينس آدمز على و سيف هنداوي و محمد أبو النصر و أحمد مهيب و إيهاب أمين و مروان سرحان و عمرو الجندي و عمر عرابي.

وتقام منافسات دور المجموعات في نسخة الموسم الحالي في 3 دول هي مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، بينما تُلعب المرحلة النهائية في رواندا.

ويتواجد مع الأهلي في المجموعة كل من أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز الأوغندي وبانجوي من إفريقيا الوسطى.