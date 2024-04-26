رمضان صبحي يتحدث عن مباراة الاهلي ومازيمبي ويعلق على انضمام السعيد لـ الزمالك

تحدث رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الاهلي أمام مازيمبي المقرر لها اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره مازيمبي مساء غدًا الجمعة الموافق 26 أبريل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وقال رمضان صبحي في تصريحات عبر قناة “سي بي سي”، إن فريق بيراميدز يتصدر بطولة الدوري العام، والموسم يسير بشكل جيد للغاية.

وأضاف: “نحن ننافس أكبر ناديين في أفريقيا، وهم الاهلي والزمالك، ونحاول بذل أكبر مجهود لدينا”.

وتابع: “أرى أن الزمالك والاهلي هما الأقرب لحصد بطولة الدوري المصري، ونحن نفعل كل ما علينا لتحقيق البطولة، تحقيق بطولة الدوري يوجد فيها عوامل كثيرة وليس أن نكون في المركز الأول فقط حتى الآن”.

وعن مواجهة الأهلي ومازيمبي قال رمضان صبحي: “أعتقد أن الأهلي لن يجد صعوبة في تخطى مازيمبي، الاحمر يعتاد على مباريات إفريقيا”.

وعن رحيل عبد الله السعيد إلى الزمالك، قال رمضان صبحي: “رحيله عن بيراميدز كان له تأثير قوي على الفريق، وأفتقده وأتمنى له التوفيق في خطوته مع نادي الزمالك”.

وأضاف: “عبد الله السعيد يبذل مجهود جبار داخل أرضية الملعب، ويركض أكثر من لاعبين أصغر منه في السن، وأتمنى أن يحافظ على نفسه ويصل لأبعد مكانه”.