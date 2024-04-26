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ناشئات صيد الدقي تهزمن الخمائل ببطولة كأس منطقة الجيزة للسلة

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق تحت ١٣ سنة ( أ ) ناشئات لكرة السلة بصيد الدقي الفوز على علي فريق الخمائل تحت ١٤ سنه ( أ ) ناشئات، بنتيجة 43 / 8 ضمن منافسات بطولة كأس منطقه الجيزة.


ضمت قائمة الفريق اللاعبات بيسان هيثم، جنى أسامة، جيداء طارق، جيداء عمرو، خديجة ايمن، دليلة محمد، زينة محمد، علياء احمد، علياء خالد، علياء محمد، فاتيمة احمد، فاطمة هانى، فريدة احمد، فيروز محمد، كرمه احمد، لامار محمد، لجين مصطفى، لي لي عمرو، ليلى تامر، ليلى محمد.


الجهاز الفنى والاداري:

محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، دكتور عماد السيد مدير فني قطاع السيدات، مصطفي البوشي مدرب الفريق، دعاء لبيب اداري الفريق، دكتور رؤيا شاكر طبيبة، عبد المجيد خالد خدمات معاونه، احمد عصام لجنه كرة السلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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