مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأعلن المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة مازيمبي.

وشهد التشكيل الأساسي مشاركة بيرسي تاو بعد العودة من الإصابة، بينما شارك أحمد عبد القادر للمرة الثانية على التوالي بعدما تواجد في لقاء الذهاب لمدة 79 دقيقة.

وجاء تشكيل المارد الأحمر لمواجهة مازيمبي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: كوكا - السولية - أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي - عبد القادر.