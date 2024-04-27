كولر يوجه طلبًا عاجلًا بعد تأهل الاهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، طلبًا عاجلًا بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الاهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

وعبر كولر عن سعادته بجمهور الاهلي ودعمهم خلال المباراة التي أقيمت الجمعة، حيث قال في المؤتمر الصحفي: “لم أر في حياتي مثل هذا الجمهور في أي مكان، ويدعم دائمًا الفريق واللاعبين وكانوا نقطة تحول في المباراة”.

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وأضاف: “أتمنى تواجد الجمهور باستمرار حتى في مباريات الدوري لا بد أن يتم أخذها بنفس مباريات دوري أبطال إفريقيا”.

ويواجه الاهلي نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 18 مايو المقبل ذهابًا، و25 من الشهر ذاته إيابًا.

ويستعد الأحمر في الوقت الحالي لمواجهة نظيره الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأول من شهر مايو المقبل.