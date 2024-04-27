تاريخ مواجهات النصر أمام الخليج قبل صدام الليلة بالدوري السعودي.. تفوق العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، لمواجهة هامة وقوية ضد نادي الخليج، مساء اليوم، ضمن لقاءات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تاريخ مواجهات النصر ضد الخليج في دوري المحترفين

تقابل النصر مع الخليج في منافسات دوري المحترفين منذ موسم 2008-2009، خلال 9 لقاءات، نجح العالمي في تحقيق الفوز في 5 مباريات، وخسر في واحدة وتعادل في 3 لقاءات.

ويتواجد نادي النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 68 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 80 نقطة، بينما الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي

يخوض النصر، مواجهة هامة في دوري المحترفين السعودي، ضد الخليج في التاسعة مساء اليوم السبت، على إستاد الأمير محمد بن فهد (الدمام).

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي

تنقل مجموعة قنوات SSC، الحاصلة على حقوق بث المسابقات الرياضية السعودية داخل المملكة، مواجهة النصر والخليج.

تشكيل النصر المتوقع ضد الخليج في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: أوسبينا.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمرك لابورت، أليكس تيليس.

في خط الوسط: أوتافيو، بروزوفيتش، عبدالله الخيبري.

في خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، كريسيتانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.