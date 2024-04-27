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توقيع اتفاقية استضافة تشيلي للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2027

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ياسر رشاد - القاهرة - بمشاركة 170 دولة من بينهم مصر

السبت 27/أبريل/2024 - 10:13 ص 4/27/2024 10:13:47 AM

تم التوقيع الرسمى على استضافة  العاصمة التشيلية سانتياغو لتنظيم الألعاب العالمية الصيفية السابعة عشر 2027 للاولمبياد الخاص، أمس الجمعة بمقر  منظمة الدول الأمريكية (OAS) في العاصمة الامريكية واشنطن.

وتقام الألعاب  تحت رعاية الرئيس التشيلي غابرييل بوريك فونت. وشهد التوقيع على الاتفاقية  41 عضوًا لوزراء في نصف الكرة الغربي.
بحضور  رئيس الأولمبياد الخاص الدولى تيموثي شرايفر، والأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو، والممثل الدائم لتشيلي لدى منظمة الدول الأمريكية سيباستيان كرالييفيتش وزعيم عرض سانتياغو 2027، وزير الرياضة التشيلي خايمي بيزارو هيريرا.


وتم الإعلان  عن مشاركة 6000 لاعب ولاعبه  من أكثر من 170 دولة للتنافس في 22 أولمبية ،وسوف يشارك في الألعاب أكثر من 2000 مدرب وآلاف من المتطوعين. وستجذب الألعاب أيضًا 6000 شخص من أفراد الأسرة وأكثر من 2000 وسيلة إعلام دولية ومن المتوقع ان يتابعها نصف مليون متفرج.      
وسوف  يشارك في هذه الالعاب جميع دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا . والتى كانت قد حققت  انجازا كبيرا فى الالعاب العالمية الأخيرة التى أقيمت فى العاصمة الألمانية برلين

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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