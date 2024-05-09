ملف رياضة الخليج 365.. تأبين العامري فاروق.. تأهل ريال مدريد.. وقائمة الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأربعاء، أبرزها تأبين العامري فاروق، تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وقائمة الزمالك استعداداً لمواجهة نهضة بركان، في نهائي الكونفدرالية.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء:

الزمالك يشكر وزيرا الطيران المدني و الشباب والرياضة لدعم رحلة الفريق إلى المغرب

أصدر نادي الزمالك بيانًا، وجه فيه الشكر إلى، وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لدعم رحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب، لخضوض مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

هل يعود إلى الأهلي؟... مصدر يوضح موقف محمد النني الحالي مع آرسنال

أوضح مصدر مطلع، موقف محمد النني، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي الحالي، من التجديد أو العودة إلى الدوري المصري، خاصة في ظل تداول الأخبار بتواصل النادي الأهلي للتعاقد معه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بحضور الوزير وحسين لبيب".. انطلاق حفل تأبين العامري فاروق داخل النادي الأهلي (صور)

انطلق منذ قليل حفل تأبين الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي السابق، بحضور الثنائي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بحضور أسرته".. الأهلي يزيح الستار عن تمثال الراحل العامري فاروق (فيديو وصور)

أزاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الستار عن تمثال الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي، داخل مقر النادي بالجزيرة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ريال مدريد يقلب الطاولة على بايرن ميونخ ويصعد إلى نهائي دوري الأبطال

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز، على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الريال ضد بروسيا دورتموند".. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز، على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضمن الصعود إلى نهائي البطولة بعد الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ملكة جمال كرواتيا تظهر في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.. من تشجع؟ (صور)

شاركت إيفانا نول، عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا، صورًا من مدرجات ملعب ريال مدريد، سانتياجو برنابيو، الذي تقام عليه مباراة دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين النادي الملكي وبايرن ميونخ. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"استمرار غياب شيكابالا وعودة الثلاثي".. قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الفريق النهائية، التي ستسافر إلى المغرب غداً، استعداداً لمواجهة فريق نهضة بركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يفوز على الزمالك في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري سوبر السلة رجال

تمكن الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 76-71، في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري سوبر كرة السلة رجال بنظام "BEST OF 5". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)