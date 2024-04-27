رمضان السيد: هدف وسام أبو علي أوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد نجم الأهلي السابق، رمضان السيد، على أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد الفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة، وتأهلهم لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.

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وقال السيد في تصريحاته عبر برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن الأهلي بدء المباراة بشكل جيد، وهدد مرمى الفريق الكونغولي عن طريق عمرو السولية.

وأضاف، علي معلول كعادته صنع هدفا رائعا للفلسطيني وسام أبو علي، الذي أحرز هدفا أوروبيا لا نراه كثيرا في الملاعب الإفريقية.

وأكمل، أرى نجم المباراة من وجهة نظري هو أكرم توفيق، بعد مجهوده الكبير طوال الـ90 دقيقة، بالإضافة لإنقاذه لهدف مؤكد من على خط مرمى الأهلي.

وتابع، «ربنا وفق أكرم توفيق بعد انتقاده من قبل الجماهير وتراجع مستواه بعد العوده من الإصابة، لكن إصراره جعلته يعود للمستوى المعروف عنه»