صلاح يغيب عن تشكيل ليفربول لمباراة وستهام يونايتد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وستهام يونايتد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول ضد وستهام يونايتد، حيث يجلس على دكة البدلاء.

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وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة وستهام يونايتد كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندي روبيرتسون – كوانساه – فيرخل فان دايك – ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: جرافينبرخ – واتارو إندو – أليكسس ماك أليستر – هيرفي إليوت.

الهجوم: جودي جاكبو – لويس دياز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، حصدها الفريق من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في ثمان مباريات، فيما خسر أربع مباريات.

ويتصدر نادي أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة، حصدها الفريق من 34 مباراة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة، حصدها الفريق من 33 مباراة.