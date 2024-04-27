موعد مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه٠ الترجى التونسى في رادس في 18 مايو المقبل بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب في 25 مايو المقبل بالقاهرة.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا فى ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0.

وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال فى نسختين سابقتين عامى 2012 و2018.

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1.

وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر فى رادس بنتيجة 0-3.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.