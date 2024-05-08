من مصلحة إسـ ـرائيل أن تستقر هذه المنطقة .. مصر: الاستغناء عن معبر رفـ ـح من خلال الرصيف البحري وهم

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن معبر رفـ ـح هو المعبر الأساسي والأكثر قدرة واستعدادا لإدخال المساعدات الإنسانية بالكم والقدر الكافي لتلبية الاحتياجات في قطاع غـ ـزة.

وأضاف خلال تصريحات له، "إذا كان هناك من يتوهم أنه يمكن الاستغناء عن معبر رفـ ـح من خلال وسائل أخرى مثل الممر أو الرصيف البحري، فهذا خطأ في التقدير".

وشدد على ضرورة التعامل مع الوضع الفلسـ ـطيني بمسؤولية واحترام إنسانية الشعب الفلسـ ـطيني وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التصـ ـعيد والتوتر بالتزامن مع بدء مفاوضات الهدنة.

وصرح بأن إسـ ـرائيل جزء من هذه المنطقة ولا شك أن من مصلحة إسـ ـرائيل أن تستقر هذه المنطقة وتعيش في سلام مع جيرانها، وأول هولاء الجيران هم الشعب الفلسـ ـطيني.