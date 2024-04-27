بعد التأهل للنهائي.. تأجيل 3 مباريات للأهلي في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية، تأجيل مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري، بعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي، بنتيجة 3-0، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويلتقي الأهلي والترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الذهاب، يوم 18 مايو المقبل، ومباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر.

وكان من المفترض أن يخوض الأهلي 3 مباريات في الدوري، خلال الفترة التي سيلعب فيها نهائي البطولة الأفريقية وهي، الأولى ضد المقاولون العرب في الجولة 23 يوم 15 مايو، الثانية ضد سموحة في الجولة 24 مايو يوم 19 مايو، الثالثة ضد زد في الجولة 25 يوم 27 مايو.

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