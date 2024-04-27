أول تعليق من كلوب على مشادته مع صلاح (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مشادته الكلامية مع محمد صلاح عندما دخل بديلًا ضد وست هام.

وقال يورجن كلوب في تصريحات عقب المباراة التي انتهت بتعادل ليفربول ووست هام 2-2: "لا أستطيع أن اقول ما قيل بيني وبين محمد صلاح".

وأضاف: "لقد تحدثنا عن ذلك بالفعل في غرفة تبديل الملابس، ولا يمكنني أن أقول ما حدث بيننا على خط التماس أمام وست هام".

دخل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في مشادة كلامية مع مديره الفني يورجن كلوب، أثناء نزوله بديلا خلال مواجهة وست هام يونايتد اليوم على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الـ 35 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهرت علامات الغضب على محمد صلاح لحظة دخوله إلى أرضية ملعب المباراة فى الدقيقة 79.

ولم يبدأ صلاح اللقاء أساسيا، واستعان به كلوب في آخر ١٠ دقائق من المباراة، وهو ما أغضب النجم النصري.