القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات بإسرائيل تشير إلى أن العملية في رفح ستستمر نحو شهرين

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن العملية العسكرية في رفح (جنوب قطاع غزة) ستستمر نحو شهرين"، في وقت تعارض فيه الإدارة الأميركية عملية "واسعة" في المدينة وفق ما تذكر.

ولفتت إلى أن "عملية رفح ستتم على مراحل بحيث يمكن إيقافها بأي لحظة حال التوصل لاتفاق بشأن الأسرى".

في وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، بأنّ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر وافق أمس على توسيع منطقة عمليات الجيش في رفح، في وقت تتصدى فيه الفصائل الفلسطينية لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغّلة في المدينة المكتظّة بالنازحين الفلسطينيين من أنحاء قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع، قوله إنّ "الإجراء الذي وافق عليه المجلس يُمكن أن تفسره واشنطن بأنه تجاوز للخط الأحمر للرئيس الاميركي جو بايدن"، الذي صرّح في وقت سابق أنّه لن يزوّد إسرائيل بالأسلحة "المستخدمة تاريخيًا للتعامل مع المدن" إذا ذهبت بجيشها إلى رفح وذلك بعد أن احتلّت إسرائيل معبر رفح الحدودي مع مصر.