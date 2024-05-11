الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي عمرو أديب، اقتحام إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني يتضمن تهديدًا صريحًا للأمن القومي المصري، كما أنه يعارض الاتفاقيات.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن ارتباط مصر بالوضع في غزة أمر لا مفر منه، ومن ثم لا يمكن تجاهل ما يحدث هناك بأي حال من الأحوال.

وأوضح أن اقتحام إسرائيل لمعبر رفح جعل مصر جزءًا من المشكلة وليس فقط جزءًا من الحل (عبر جهود الوساطة)، مشيرا إلى أن الإدارة المصرية أكدت أن التحركات التي تتخذها لا تعني التغاضي عن أي تهديد للأمن القومي.

وشدد على أن مصر لا يجب أن تبدو ضعيفة على هذا النحو، مؤكدا ضرورة إيصال رسالة تبعث على هذا المعنى وبشكل مباشر.

وأوضح أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالأحداث الراهنة، مشيرا إلى انخفاض حجم عبور السفن في قناة السويس.

ونوه بأن نحو 75% من السفن متوقفة عند مضيق باب المندب، غير قادرة على الحركة، في إشارة إلى العمليات التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.