"هزيمتين والمرأة الحديدية".. 5 معلومات عن ماريا ريفيت حكم "VAR" لقاء الأهلي ومازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تمكن الأهلي من عبور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على مازيمبي بثلاثية، إلا أن المباراة كانت يمكن أن تتجه إلى الجانب الآخر، وهذا بتسجيل مازيمبي هدفا في بداية الشوط الثاني، كان كفيلا بتغيير نتيجة اللقاء، ولكنه ألغي بسبب لمسة يد على مهاجم الفريق الكونغولي.

وكان السبب في إلغاء هدف مازيمبي ونقطة التحول في المباراة لصالح الأهلي، الذي تمكن من العودة بعد الهدف الملغي، محكمة تدعى ماريا ريفيت، ضمن الطاقم التحكيمي للقاء، قامت باستدعاء الحكم، لمراجعة تقنية الفيديو "VAR"، والذي أقر بإلغاء الهدف.

وتصدرت ماريا ريفيت مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد الجماهير عبر موقع "إكس": "شكر حقيقي للمرأة الحديدية ماريا ريفيت حكم تقنية الفيديو، رغم أن تجاربنا معها ليست لطيفة، لكنها أظهرت أمس وجها للعدالة لم نعتاده في أفريقيا".

وأدارت ماريا مباراتين سابقة للأهلي، وكانت ضمن طاقم تحكيم تقنية الفيدية، المباراة الأولى ضد اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الأفريقي، وخسرها الأهلي وفقد اللقب، وكان يشارك إمام عاشور، في أول نهائي له بالقميص الأحمر.

والمباراة الثانية، كانت ضد صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي، وخسر الأهلي المباراة، بهدف نظيف، ولم تخلوا المباراتين من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وقيل آنذاك أن الأهلي يستحق ركلتي جزاء.

ويقدم موقع الخليج 365 5 معلومات عن ماريا ريفيت حكم "VAR" لقاء الأهلي ومازيمبي وهي:

ولدت في 20 أبريل 1984.

كانت في البداية لاعبة كرة قدم.

انتهت مسيرتها مبكرا للإصابة.

اتجهت للتحكيم مبكرا وبدأت كحكم مساعد حتى أصبحت حكمًا للساحة.

كانت ضمن طاقم التحكيم في مباراتين بكأس العالم للسيدات تحت 17 عاما.

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