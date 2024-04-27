طارق يحيى مازحا: سيد عبد الحفيظ كان بيخبي الكور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث طارق يحيى مدرب الزمالك السابق عن رد فعل وسائل التواصل الإجتماعي على مشكلة اخفاء الكرات من قبل عامل مهام الزمالك، أثناء استضافته مع سيد عبد الحفيظ في برنامج "اللعيب" عبر قناة أم بى سي مصر.

وقال طارق يحيى: "موضوع إخفاء الكور السوشيال ميديا تناولته بشكل مش طبيعي".

وأضاف: "قالولك الله يرحم أيام سيد عبد الحفيظ كان ماسك الكور، ده سيد أصلا كان بيخبيها".

وبسبب واقعة إخفاء الكرات في مباراة الزمالك والأهلي، تعرض الفريق الأبيض لغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وإيقاف عامل الكرات "ميلا" لمدة أربعة مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب.

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