باريس سان جيرمان مستعد لدفع 100 مليون يورو لضم نجم نيوكاسل الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت مصادر صحفية فرنسية ان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يبدو قريب من انهاء صفقة ضم لاعب الوسط البرازيلي ونجم نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي برونو جيمارايش وهو الاعب الذي يتنافس باريس سان جيرمان لضمه مع اندية مانشيستر سيتي ومانشيستر يونايتد و ريال مدريد الاسباني .

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية ان مسئولي نادي باريس سان جيرمان عقدوا بالفعل مفاوضات مع وكلاء الاعب البرازيلي برونو جيمارايش خلال الايام الماضية وأسفرت المحادثات عن الوصول لصيغة اتفاق مبدئية بين الطرفين حول التعاقد الشخصي للنجم البرازيلي .

واضافت صحيفة ليكيب ان جيمارايش يملك شرطا جزائيا في تعاقده مع نادي نيوكاسل للانتقال لاي نادي بشكل حر مقابل سداد 100 مليون يورو وهو ما يبدو ان نادي باريس سان جيرمان مستعدا لسداده للفوز بصفقة انتقال الاعب البرازيلي .

وقالت ليكيب ان محاولات باريس سان جيرمان لحسم الصفقة بشكل سريع يعود لرغبتهم في قطع الطريق على نادي مانشيستر سيتي الانجليزي الذي يرغب في ضم الاعب بالفعل .

يذكر ان برونو جيمارايش علق على اخبار انتقاله لاي نادي خارج نيوكاسل مؤكدا انه سعيد في الوقت الحالي بالتواجد مع نادي نيوكاسل ولا توجد لديه رغبة قوية في الانتقال بعيدا عن قلعة سانت جيمس بارك .