طائرة الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى نهائي كأس مصر ، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 -17

25 -21

25 -22

25 21

15 -11

ومن المقرر، أن يواجه "طائرة الزمالك" الفائز من الأهلي وبتروجيت، في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والمقرر لها غداً الأحد.

ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، "سيدني لوتشيانو بابكي مديراً فنياً ، محمد عبد المنعم مدرباً عاماً ، محمد علي مدربأ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.

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