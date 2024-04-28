حسام غالي يكشف موقفه من أزمة صلاح وكلوب

ياسر رشاد - القاهرة - اكد حسام غالي أن حركة محمد صلاح مع توتنهام لاتصح حتي ولو كان يتعرض للظلم في الفريق وان أي مشاكل يحب أن تكون في الغرف المغلقة لأن الجمهور لايحب أن يري مثل هذه الأمور مداعبا احمد حسن أنه خلع الفانلة حتي ير الجميع عضلاته .وكشف حسام غالي عدفي تصريحات عبر برنامج الكابتن علي قناة dmc أن محمد صلاح أسطورة من اساطير ليفربول وقدم ارقام أسطورية ولايصح مايحدث معه ومن الذكاء التعامل مع نجم مثل صلاح بشكل أفضل مؤكدا أن الثنائي يورجن كلوب وصلاح يجب أن يتداركا الأمر .

واضاف أنه كان في قمة تركيزه في بطولة 2010 من أجل أن يختتم مشواره بهذه البطولة وكنت سعيدا في السلام الوطني في مباراة النهائي أمام غانا لدرجة أنني كلمت نفسي معقول أنها مكتوبة لينا ثلاثة بطولات متتالية .

واختتم تصريحاته مؤكدا أن هذا الجيل كان قوي وعلي رأسهم احمد حسن ويلعب تحت ضغط رهيب وقوي ونتاجه كان الفوز بالبطولات.