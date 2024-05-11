رويترز: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر تهجير جديدة لسكان رفح

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وكالة "رويترز" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر مزيدا من أوامر التهجير لسكان رفح.

وذكرت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر اليوم السبت، مزيدا من أوامر التهجير الجديدة لسكان مناطق شرقي رفح والتوجه إلى منطقة المواصي.

وفي وقت سابق، وجه الاحتلال الإسرائيلي إنذارا لتهجير سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح، تمهيدا لاجتياح محتمل للمدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

ووسط مخاوف أمريكية متزايدة بشأن الوضع الإنساني في رفح، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الخميس، على توسيع منطقة العمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "أكسيوس" الأمريكية.