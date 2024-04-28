مواعيد مباريات اليوم الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ كاملة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد 28 أبريل 2024 إقامة عدة مواجهات مرتقبة على صعيد الدوريات الاوروبية الكبرى بالاضافة إلى الدور نصف النهائي من بطوله الكونفدرالية الافريقية.

وتأتي مواعيد مواجهات اليوم والقنوات الناقلة على النحو التالي الدوري الإنجليزي ..

بورنموث أمام برايتون 4 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 2

توتنهام ضد آرسنال 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 1

نوتينجهام فورست أمام مانشستر سيتي 6:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1 .

الدوري الإيطالي ..

انتر ميلان أمام تورينو 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا في مواجهة أودينيزي 4 عصراً على قناة AD SPORTS Premium 1

أتلانتا أمام إمبولي 7 مساء عبر قناة AD SPORTS Premium 2

نابولي أمام روما 7 مساءً عبر قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا ضد ساسولو 9:45 مساءً عبر قناة AD SPORTS Premium 1 .

الدوري الإسباني ..

قادش في مواجهة ريال مايوركا 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

غرناطة أمام أوساسونا 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

فياريال ضد رايو فاليكانو 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3 .

ريال بيتيس أمام إشبيلية 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3 .

الدوري الفرنسي ..

ميتز في مواجهة ليل 2 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 4

كليرمون فوت 63 ضد ستاد ريمس 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

لوريان أمام تولوز 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

ستراسبورج أمام نيس 4 عصراً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

رين ضد ستاد بريست 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

ليون أمام موناكو 7 مساءً

مارسيليا ضد لانس 10 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4.

الدوري الألماني ..

بوروسيا مونشنجلادباخ في مواجهة يونيون برلين 4:30 عصراً على قناة beIN Sports HD 1

ماينز 05 أمام كولن 6:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1 .



دارمشتات 98 أمام هايدنهايم 8:30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1.

الكونفدرالية الأفريقية..

دريمز أمام الزمالك 7 مساء عبر قناة beIN Sports HD 6

نهضة بركان أمام اتحاد العاصمة الجزائرى 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 6 .