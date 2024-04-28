المدرب فيلاش-بواش رئيسا لنادي بورتو

الرياص - اسماء السيد - لشبونة: انتُخب المدرب السابق أندريه فيلاش بواش رئيسا لنادي بورتو احد اعرق اندية كرة القدم البرتغالية للفترة الممتدة من 2024 حتى 2028، ليطيح بخورخي نونو بينتو دا كوستا الذي تولى هذا المنصب لـ 42 عاما.

وأعلن النادي في بيان صحافي الأحد أن "أندريه فيلاش بواش هو الرئيس الجديد لنادي بورتو".

وخلال الانتخابات التي جرت السبت، حصل المدرب السابق البالغ 46 عاما والذي اشرف على العديد من الاندية الاوروبية البارزة كبورتو نفسه وتشلسي وتوتنهام الانكليزيين وزينيت سان بطرسبرغ الروسي ومرسيليا الفرنسي، على 21489 صوتا من الجمعية العمومية للنادي مقابل 5224 لمنافسه البالغ 86 عاما الذي يرأس النادي منذ نيسان/أبريل 1982 ويعتبر أحد أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم البرتغالية.

وقال فيلاش بواش في بيان آخر أصدره بورتو "يا لها من أمسية تاريخية (...). نادينا بخير واليوم أظهر قوته".

ووعد فيلاش بواش خلال حملته الانتخابية بتعيين الحارس الدولي الإسباني السابق أندوني زوبيساريتا، الذي عمل معه في مرسيليا، مديرا رياضيا، وإسناد إدارة كرة القدم إلى المدافع الدولي البرتغالي السابق خورخي كوستا.

وقبل انتهاء ولايته، عمد بينتو دا كوستا هذا الأسبوع الى تمديد عقد مدرب بورتو الحالي، سيرجيو كونسيساو.

منذ انتخابه لأول مرة كرئيس للنادي، في نيسان (أبريل) 1982، أحرز بورتو في عهد دا كوستا لقب الدوري 23 مرة اضافة الى التتويج مرتين في دوري ابطال اوروبا عامي 1987 و2004.

الا انّ بورتو يمر حاليا بأزمة مالية وفنية حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري البرتغالي بفارق 18 نقطة عن سبورتنغ المتصدر والذي يستضيفه مساء الأحد.

وخلال مسيرته التدريبية، منح فيلاش بواش نادي بورتو رباعية خلال موسم 2010 2011 بفوزه بالدوري الأوروبي والدوري والكأس المحليين وكأس الرابطة.

ولم يستلم فيلاش بواش أي منصب تدريبي منذ رحيله عن مرسيليا في شباط (فبراير) 2021.