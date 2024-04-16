للعرسان فقط دلع زوجتك .. استخدم مسمار واحد من القرنفل بهذه الطريقة المذهلة قبل النوم بساعة وشاهد كيف ستصبح قوتك كالحصان

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عدن - ياسمين التهامي - استخدم مسمار واحد من القرنفل بهذه الطريقة المذهلة قبل النوم بساعة وشاهد كيف ستصبح قوتك كالحصان

من العناصر الاساسية والمهمه في كل منزل هو نبات القرنفل سواء كان زيت القرنفل او خام ، و ينمو نبات القرنفل في بيئة زراعية قاسية وهو نبات عباره عن زهور شجرة تسمى سيوي جيوم ويعتبر القرنفل من عنصر من أفضل العناصر الطبيعية التي تحتوي علي مركبات هامة للصحة، كما أن له مذاق طيب وله رائحه نفاذه تجعله يدخل في كثير من الصناعات والمطهرات والعطور وكذلك البخور من فوائد القرنفل حيث أنه يحتوي على مادة مخدرة ومسكنة للألم، يقوم القرنفل كعنصر مساعد على ضبط سكر الدم بالإضافة إلى أنه يحتوي على عناصر هامة لصحة الكبد كمضادات الاكسده وكذلك مضادات البكتريا.

استخدامات القرنفل والاستفادة من عناصره الهامة ؟

يمكن الاستفاده منه عن طريق وضع قليلا من حبات القرنفل في كوب من اللبن الساخن أو القهوة أو حتي كوبا من الشاي .

وفي حالة اخري اذا كان لديك القرنفل على شكل بودره يجب عليك استهلاكه سريعا لأنه يفقد جزءا كبيرا من فوائده.

كما يمكن استخدام زيت القرنفل كدهان موضعي على الأعضاء التناسلية الخارجية لتقوية الانتصاب وكذلك تأخير القذف.

ويمكنك خلط زيت القرنفل مع أي زيت آخر لتجنب التهيج والاحمرار الشديد الذي يمكن أن ينتج عن الحساسية كما ينصح بتجنب استخدام زيت القرنفل إذا كنت تعاني مسبقا من الحساسية، يمكن إضافة القرنفل إلي الحليب مع قليلا من القرفه .

فوائد مضغ القرنفل

يمكنك القيام بمضغ مسامير من القرنفل إذا قمت بمضغ القرنفل قبل النوم فإن ذلك يساعدك علي الاسترخاء ويقضي أيضا علي التوتر والقلق ويساعد على النوم فورا، يساعد أيضا على تسكين الآلام المصاحبة لمشاكل اللثة والأسنان.

فوائد القرنفل المغلي

من الممكن أن يعمل شرب القرنفل المغلي علي تطهير البطن إذا كنت تعاني من نزلة معوية بسبب البكتيريا أو الطفيليات فهو يعمل كمضاد للميكروبات التي قد تؤثر على صحة المعدة والأمعاء تسبب الاسهالات التي يمكن أن تسبب الكثير من آلام قد تصل إلي حد التشنجات أو الموت.

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