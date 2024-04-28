"لم يرد احتضان المدرب بسبب احباطه".. أسطورة ليفربول يعلق على أزمة صلاح وكلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق جيمي كارجر نجم ليفربول الإنجليزي السابق، على المشادة الكلامية التي حدثت بين لاعب الفريق محمد صلاح والمدير الفني للريدز يورجن كلوب، خلال مباراة الفريق أمام وست هام أمس بالدوري الإنجليزي.

ودخل صلاح دخل في مشادة كلامية، مع المدير الفني الألماني لليفربول يورجن كلوب، قبل مشاركته في اللقاء بلحظات قليلة.

وقال كارجر عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "لسنا بحاجة للانحياز لأي طرف من الطرفين، لأن الثنائي صلاح وكلوب من أساطير النادي".

وأضاف: "صلاح غاضب ومحبط من عدم مشاركته بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة، لذلك لم يرد احتضان المدرب بشكل كامل، ويبدو أن هذا الأمر أزعج كلوب بشكل كبير".

واختتم: "دعونا نسمح لهم بتسوية الأمر، ونستمتع بالأسابيع القليلة المتبقية لهم معاً، لقد ساهموا بشكل كبير في كل ما حققه النادي".

وكان صلاح دخل بديلاً في الدقيقة 81 من مباراة فريقه أمام وست هام، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 75 نقطة جمعهم من 35 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

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