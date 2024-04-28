بأقدام تونسية.. المصري يخطف 3 نقاط من الداخلية في الدقائق الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة المصري والداخلية التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وفاز المصري البورسعيدي على الداخلية بنتيجة 1-0 في الدقائق الأخيرة على ملعب برج العرب.

سجل هدف فوز المصري، التونسي معتز زدام في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز احتل المصري المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما احتل الداخلية المركز الـ18 "الأخير" برصيد 11 نقطة.

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