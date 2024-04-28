اتحاد العاصمة ينسحب من مواجهة نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية

قرر فريق اتحاد العاصمة الجزائري، عدم خوض مباراته أمام نهضة بركان في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023 – 2024.

وحسب ما ذكره موقع “الرياضة” المغربية، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن نادي اتحاد العاصمة ينسحب من مباراته أمام نهضة بركان برسم نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم إياب.

واعترض نادي اتحاد العاصمة الجزائري، رسميًا على قميص فريق نهضة بركان المغربي، وذلك بسبب وجود خريطة المملكة المغربية على القميص.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى نهائي الكونفدرالية

وكانت مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية قد تم إلغاؤها، بسبب أزمة قمصان الفريق المغربي.

وأعلن الكاف، أن نتيجة مباراة الذهاب، بين الفريقين هي اعتبار نهضة بركان، فائزا على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثية دون رد.

وعلى الجانب الأخر حجز فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، مقعده في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز الذي حققه على حساب دريمز الغاني.