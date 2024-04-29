الاهلي يغرم أفشة بعد مباراة مازيمبي.. تفاصيل

أبلغ خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الاهلي غرامة مالية على محمد مجدي أفشة، نجم وسط الفريق الأحمر بخصم جزء من مستحقاته، وذلك بسبب مباراة مازيمبي.

وكان أفشة قد اعترض على قرارات المدرب السويسري مارسيل كولر لعدم إشراكه في مباراة مازيمبي الأخيرة التي لعبت الجمعة، لينضم إلى الثنائي السولية والشحات الذين تم توقيع عقوبات ضدهم.

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وحسم النادي الاهلي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي نصف النهائي.

وضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تأهل الفريق التونسي لنهائي البطولة عقب الإطاحة بفريق الترجي التونسي.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين.

وتأهل المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في رقم قياسي جديد لم يحدث لأي ناد في إفريقيا.