مباراة مصيرية تجمع غزل المحلة ولافيينا بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 46 نقطة نظيره فريق لافيينا صاحب المركز الثالث بقيادة احمد صلاح برصيد 45 نقطة، فى مباراة نارية ستكون بـ6 نقاط نظرا للمنافسة القوية بين الفريقين، وتقام المباراة على ستاد غزل المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

يسعى فريق غزل المحلة في مصالحة جماهيره و كسر سلسة التعادلات والاقتراب خطوة من تحقيق حلم جماهير المحلة بالعودة مجددًا لدوري الأضواء والشهرة، خاصة بعد التعادل المخيب للآمال امام راية الرياضي في الجولة السابقة .

قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة فريق لافيينا :

أعلن احمد عيد عبد الملك، المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق الذي سيواجه بها فريق لافيينا بقيادة احمد صلاح، اليوم الإثنين، وتقام المباراة على ستاد غزل المحلة وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

حيث جاءت القائمة علي النحو التالي :

" عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد فوزي، الجزار، كاستيلو، مسعد، أحمد طارق، عموري، بسام وليد، يحيي زكريا، الكومي، محمود عبدالعزيز، حجازي، خالد الأخميمي، أحمد مجدي، شيكو، ريفو، محمد جابر، رجب مارو، كريم أشرف، أحمد سالم، عبده يحيي ".

موقف الفريقين :

يدخل غزل المحلة المباراة محتلاً المركز الثاني برصيد (46) نقطة، بعدما نجح الفريق في حصد (10) نقاط خلال الدور الثاني من (8) مباريات خاضها الفريق حيث نجح الفريق في تحقيق انتصارين على طنطا (3-0) والقناة (2-0) بينما تعادل الفريق في (5) مباريات مع راية الرياضي ووادي دجلة (0-0) وحرس الحدود والسكة الحديد (1-1) وبتروجيت (2-2) فيما لم يتلقى الفريق أي هزيمة، أحرز غزل المحلة خلاله مسيرته بالدوري (30) هدف واستقبلت شباكه (16) هدف.

في المقابل يدخل فريق لاڤيينا المباراة في المركز الثالث برصيد (45) نقطة، بعدما نجح الفريق خلال الدور الثاني في حصد (12) نقطة، جمعهم من الفوز في ثلاث مباريات على القناة (1-0) وبروكسي (2-0) ووادي دجله (2-1)، فيما تعادل الفريق في (3) مباريات مع بتروجيت (1-1) والسكة الحديد (2-2) وحرس الحدود (0-0) فيما تلقى هزيمة وحيدة أمام راية (1-2)، أحرز الفريق خلال مسيرته بالدوري (39) هدف واستقبلت شباكه (23) هدف.

نتيجة مباراة الدور الأول :

كانت مباراة الدور الأول وأقيمت باستاد غزل المحلة قد انتهت بفوز غزل المحلة بهدفين نظيفين .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السابعة :