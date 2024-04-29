اخبار الرياضه

تشافي يُعلن قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن  تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة فالنسيا في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من .

وشهدت قائمة برشلونة غياب لاعب الوسط، فرينكي دي يونج، الذي تعرض لإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام في الكاحل وسيغيب لنهاية الموسم.

 

قائمة برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

وسط الملعب: أوريول روميو، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.

 

ويدخل فريق برشلونة تلك المواجهة بعد الخسارة الأخيرة أمام نظيره ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين في الدوري الإسباني، كما تلقى أيضًا فريق فالنسيا خسارة أمام نظيره ريال بيتيس في المواجهة الأخيرة قبل لقاء برشلونة.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت .

وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1، بتعليق عامر الخوذيري.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا