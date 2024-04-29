تشافي يُعلن قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة فالنسيا في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة غياب لاعب الوسط، فرينكي دي يونج، الذي تعرض لإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الكاحل وسيغيب لنهاية الموسم.

قائمة برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت، ماركوس ألونسو.

وسط الملعب: أوريول روميو، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.

ويدخل فريق برشلونة تلك المواجهة بعد الخسارة الأخيرة أمام نظيره ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين في الدوري الإسباني، كما تلقى أيضًا فريق فالنسيا خسارة أمام نظيره ريال بيتيس في المواجهة الأخيرة قبل لقاء برشلونة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1، بتعليق عامر الخوذيري.