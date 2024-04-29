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موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبارياته في الممتاز بمواجهة الإسماعيلي،  ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتقابل الأهلي والإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلى قد خسر من الزمالك بهدفين لهدف فى آخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للمسابقة.

ويحتل الأهلي  المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلى والزمالك.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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