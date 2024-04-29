تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة فاركو في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة ال 20 الدوري العام.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - چون ايبوكا - مروان عثمان.

